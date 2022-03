Il direttore sportivo. Giorgio Perinetti, ha parlato del futuro di Paulo Dybala in un'intervista concessa ai microfoni di Footballnews.24, dove ha svelato anche un curioso aneddoto.



'Quella dell’Inter è una possibilità concreta a dispetto delle voci. Da quello che ricordavo, però, mi pare che il ragazzo preferisse trasferirsi in Liga, anche più che in Premier. Però ripeto, l’opzione nerazzurra non è da scartare, l’argentino in Italia si trova bene e con la cessione di Lautaro lo stesso club potrebbe realizzare un’importante plusvalenza puntando poi su un usato sicuro di alto livello per rimpiazzare una cessione così importante'.