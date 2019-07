Giorgio Perinetti, fresco ex direttore generale del Genoa, ha commentato il mercato della Juventus ai microfoni di Tuttosport: «Le scelte di molte società importanti stanno puntando soprattutto sulla qualità del gioco, sulla bellezza. Penso a Sarri che rappresenta una svolta per la Juventus. E poi al ritorno di un allenatore di livello internazionale come Antonio Conte in Italia, e ancora Giampaolo che avrà la sua prima occasione con una big al Milan. Ovviamente c'è anche il Napoli con un altro nome pesante come Ancelotti in panchina».



SPESA DE LIGT - «Un calciatore come lui può giocare nella Juventus per i prossimi dieci anni. I bianconeri sono sempre un passo davanti agli altri, sanno già cosa devono fare in vista delle prossime stagioni. Basti pensare che si passa dalla celebre Bbc agli investimenti su Demiral e Romero, che io conosco bene. Ecco perché la Juventus vince da otto anni e sa battere la concorrenza: c'è una visione vincente anche sul futuro».



DYBALA - «Sarri è un cambio di prospettiva per la Juventus, che cercherà di confermarsi ai vertici in Italia e naturalmente tenterà un nuovo assalto alla Champions. Io su Dybala ho pochi dubbi. E' un grande talento e può fare la differenza anche nel calcio disegnato dal nuovo mister bianconero».



ICARDI - «Credo che Marotta e Conte in questo momento abbiano le idee chiare sull'argentino. Se un giocatore non rientra nei piani di una società e di un allenatore è giusto che si trovi una soluzione diversa. Se ci sono dei problemi, mi riferisco sia a Icardi sia a Nainggolan, bisogna affrontarli. Inizia un nuovo ciclo e credo che l'Inter faccia bene a cambiare molto».



CHIESA - «Vedremo chi la spunterà. Commisso è un personaggio che di sicuro porta entusiasmo nella piazza viola. Quasi un mecenate del calcio vecchio stampo, vista la sua passione e il suo legame con l'Italia. Una novità interessante per il nostro campionato. Però anche lui dovrà confrontarsi con le esigenze del calcio business. E penso proprio alla possibile cessione di Chiesa alla Juventus».