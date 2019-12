Mattia Perin ha salutato la Juventus: il portiere andrà in prestito secco al Genoa. "Lascio una delle squadre più blasonate d’Europa dopo una stagione di fondamentale importanza e di apprendistato - le sue parole d'addio rilasciate attraverso il suo profilo Instagram. Sono stato a contatto con campioni dallo spessore tecnico e umano con pochi eguali, da cui ho imparato soprattutto cosa significhi ‘dover vincere’. La Juventus è uno stato mentale, il mio primo Scudetto, una palestra di vita, rigore, un'occasione che non potevo farmi sfuggire". Si attende in giornata l'ufficialità dell'operazione.