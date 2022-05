Mattia Perin, a Mediaset, parla così poco prima di Juve-Inter.



PRESENZE - "Rivincita? E' importante, ma dobbiamo capire che la partita di Supercoppa è il passato. Oggi è il presente. Sappiamo che dobbiamo affrontarla con carattere, provando a fare una grande prestazione, l'unica cosa che possiamo controllare".



CAMBIARE LA STAGIONE - "Non penso sia così, rispetto a come siamo partiti dentro al gruppo abbiamo creato cose importanti che ci serviranno l'anno prossimo. Potrebbe darci un plus".



INTER DISTRATTA? - "Penso di no, è una finale, tutti metteranno il 101% per vincere".