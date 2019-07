Come riporta Sky Sporti, le uniche squadre ad essersi mosse concretamente per Mattia Perin sono state Porto e Benfica. Le sirene lusitane però, non allettano il giocatore, che preferisce ancora l'Italia. Così, con pretendenti come Milan, Roma e Fiorentina in agguato, Perin avrebbe messo in stand-by le portoghesi, aspettando che qualcosa di concreto si materializzi anche dalla Serie A. Non una chiusura totale, quindi, quanto piuttosto un rallentamento. Porto e Benfica, aspettano.