Mattia Perin è sempre più vicino al Monado. Dopo il mancato trasferimento al Benfica, è il Monaco ad essere in pole per il portiere bianconero. Secondo quanto riporta A Bola, c'è l'accordo per il trasferimento del portiere ex Genoa nel Principato. Il 26enne, che non aveva superato le visite mediche al Benfica, è tornato alla Juve ma solo per cercarsi una nuova sistemazione dopo il ritorno in bianconero di Buffon. Il Monaco ha pronta una proposta per un prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni.