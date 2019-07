La stagione trascorsa con la maglia della Juventus, ha fatto perdere le quotazioni di Mattia Perin agli occhi di Roberto Mancini. Pochi, troppo pochi, minuti in campo non bastano a confermarsi nel giro della Nazionale e il trasferimento che potrebbe concretizzarsi nei prossimi giorni al Benfica ha anche questa tra le motivazioni. Come riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, il portiere ex Genoa potrebbe andare a Lisbona per una cifra intorno ai 15 milioni di euro - prestito con riscatto - così per ricominciare, da titolare, la corsa all'Azzurro. In Nazionale, l'ultima presenza risale al 4 giugno del 2018, nell'amichevole con l'Olanda terminata 1-1.