, in zona mista, parla così dopo Psg-Juve."Nel primo tempo siamo entrati timorosi, il mister ci ha dato input e non siamo consapevoli ancora della nostra forza. Durante la settimana, vedo gli allenamenti e vedo ragazzi responsabilità con voglia di lavorare. E il lavoro paga sempre. Restiamo sul pezzo, vediamo gli errori nel primo tempo e poi le cose buone fatte nel secondo"."Paredes? E' di qualità, ci ha dato tanto"."Perdere non è mai bello, non siamo entusiasmi, vincere è importantissimo. Visto che siamo intelligenti, rivediamo gli errori e consapevolezza delle cose, acquisendo fatica. Imbarcata? I fuoriclasse del Paris non li scopro io, 3 tra i 5 più forti. Conosciamo le nostre qualità, qui pensando di giocarcela. Il timore arriva dopo quell'inizio"."C'è la sensazione che lavorando, con tutti gli effettivi, si possa fare qualcosa di bello. Dimostrandolo sul campo"."Una bella soddisfazione sinceramente, non pensavo mai di giocare... comunque quello che penso della squadra è che il duro lavoro paga. A Donnarumma? Non tocca a me dirlo, c'è un CT che fa scelto, la Nazionale non ho mai pensato che fosse finita, spero arrivi una chiamata. Me l'aspetto? No, niente. Cerco di restare focalizzato, nei prossimi giorni allenamento, poi Salernitana e vediamo".