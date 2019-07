in Premier League. Ve ne avevamo parlato in anteprima su IlBianconero.com : la Juve - così come racconta il Corriere della Sera, edizione Torino - è pronta a chiudere con l'Aston Villa per la cessione del portiere ex Genoa. I bianconeri dovrebbero riuscire a portare a casa la stessa cifra pattuita con il Benfica (l'affare è saltato appena una settimana fa per una differenza di vedute sullo status fisico del calciatore): 15 milioni di euro e una cessione a titolo definitivo. Contatti frequenti tra le due squadre in queste ore, mentre il giocatore continua a prendere tempo. L'ipotesi di trasferirsi in Premier lo intriga, ma vuole avere rassicurazioni dal punto di vista dell'impiego.