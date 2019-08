Nonostante l’Aston Villa sia la candidata più indiziata ad acquisire le prestazioni sportive di Mattia Perin, l’immettete chiusura del mercato inglese aggiunta alla mancanza di passi avanti nella trattativa con la Juventus sta seriamente riproponendo il canovaccio già visto con il Benfica. Se entro breve non vi sarà l’accelerata decisiva, l’affare rischia di saltare. Per il portiere classe 1992 i bianconeri chiedono 15 milioni di euro e la formula del trasferimento a titolo definitivo. Nel caso in cui non ci fossero progressi significativi sulla tratta Torino-Birmingham, il Monaco potrebbe cogliere la palla al balzo e fare i passi decisivi per ingaggiare Perin. Le prossime ore saranno decisive per comprendere l’evolversi della situazione.