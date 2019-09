Il 26 settembre di un anno fa lasi sbarazza delall'Allianz Stadium con un secco 2-0. I gol di Pauloe Blaiseportano i bianconeri sul doppio vantaggio già al quarto d'ora del primo tempo e la partita è in discesa per la squadra di Massimiliano Allegri. Tra i pali fa il suo, alla prima partita - con primo clean sheet annesso - in bianconero. Oggi Perin è in partenza da Torino, ma la sua situazione sul mercato è complicata: il, a un passo da lui in estate, ha annunciato di non voler chiudere l'affare. La Juventus spera quindi che Aston Villa, Monaco o Sporting, interessate al portiere, si possano rifare vive già a gennaio.