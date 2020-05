Mattia Perin, portiere del Genoa in prestito dalla Juventus, è tornato in campo a Pegli, nel centro tecnico del Genoa, celebrando il tutto con uno scherzoso post su Instagram: "I compagni, lo staff, il campo, l’adrenalina che torna a scorrere. Siamo appena ripartiti e siamo già carichi! (Dura frenare l’entusiasmo dei compagni)". Anche lui, come il resto delle squadre di Serie A, Juve compresa, deve mantenere due metri di distanza rispetto ai compagni.