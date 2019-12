Dopo il matrimonio, il Genoa. Mattia Perin ha fatto davvero tanto nell'ultima settimana. Soprattutto, ha lasciato Torino. "Lascio una delle squadre più blasonate d’Europa dopo una stagione di fondamentale importanza e di apprendistato. Sono stato a contatto con campioni dallo spessore tecnico e umano con pochi eguali, da cui ho imparato soprattutto cosa significhi “dover vincere”. La Juve è uno stato mentale, il mio primo scudetto, una palestra di vita, rigore, un’occasione che non potevo farmi sfuggire. In tanti mi avete chiesto se dopo una stagione simile avessi rimpianto la scelta... Mai, mai pensato! Grazie Juve", la sua spiegazione su Instagram. Come racconta Gazzetta, il portiere ex Juve sarà in competizione con Radu.