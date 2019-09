, dopo essere rimasto ai box fin dallo scorso 19 aprile, quando si è operato alla spalla. Questo il suo messaggio per i tifosi dellae non solo tramite Instagram: "Amo questo sport, amo condividere lo spogliatoio con i miei compagni, amo l’adrenalina di una partita e la meticolosità da mettere in ogni singolo allenamento per alzare più possibile il nostro livello, amo le critiche ed i complimenti di questo sport, amo il gioco del CALCIO e fin quando questo amore sarà così radicato e profondo dentro di me, fin quando sentirò ardere dentro di me l’amore per la competizione".. Il ritorno di Gianluigi Buffon a Torino in estate dal Paris Saint-Germain ha occupato lo slot di secondo portiere alle spalle di Wojciech Szczesny e l'ex Genoa, deluso dopo le poche presenze della scorsa stagione, non può che voler guardare altrove. Il, a un passo dal suo acquisto in estate, si è però chiamato fuori dall'affare e, al momento, non c'è una squadra in pole per Perin, osservato speciale didopo l'interesse estivo.