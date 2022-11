. Cresciuto come portiere della Pistoiese, si trasferisce al Genoa nel 2009, dove esplode in particolare tra il 2013 e il 2018. Lalo porta a Torino in quell'estate per farne il secondo di Wojciech Szczesny, ma Perin gioca molto poco nella sua prima stagione in bianconero. Il rientro nel 2021 gli dà una nuova vita alla Juventus: questa sera giocherà contro il Verona, nel giorno del suo 30esimo compleanno.