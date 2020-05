Il portiere della Juventus, ora in prestito al Genoa, Mattia Perin, racconta un retroscena legato a Cristiano Ronaldo: "Non è una persona arrogante - spiega in una diretta Instagram insieme a Roberto Stillo, portiere del Woodbridge Strikers - quando in estate dovevo andare a firmare con il Benfica, cosa che poi non è più successa, mi ha aiutato a trovare una casa dicendomi belle parole e spiegandomi che stavo facendo una grande scelta andando a giocare in Portogallo. E' un vero top player, che nello spogliatoio è sempre presente per tutti".