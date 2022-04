3









Mattia Perin, attraverso il suo profilo Instagram, parla così del rinnovo di contratto.



IL COMMENTO - "La Juventus ha cambiato il mio modo di vedere le cose, mi ha reso più solido, consapevole, adulto. Qui ho imparato come si deve vincere e a reggere il peso della responsabilità di vestire il bianconero. Sono pochi al mondo i Club così iconici, organizzati e vincenti. Per questo il rinnovo non è mai stato messo in discussione ed è stato fortemente voluto. La Juve è e resta la miglior scelta che potessi fare in questo momento della mia vita calcistica, avere l’opportunità di misurarmi quotidianamente con campioni di altissimo livello, avere la possibilità di continuare a migliorarmi e competere ad un livello superiore è ciò che mi ha spinto a non avere dubbi fin dal principio. Grazie alla Società, ai compagni e a voi tifosi. La nostra storia continua, insieme!"