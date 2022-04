Mattia Perin ha parlato ai microfoni di Mediaset dopo Juve-Fiorentina.



DECISIVO - "Io non faccio niente da solo. Niente sarebbe possibile senza il lavoro di tutti i giorni, dello staff tecnico, dei magazzinieri. Questo è un successo che va diviso in tutto l'ambiente Juve".



CONTRO L'INTER - "Vogliamo una rivincita dopo quello che è successo in Supercoppa, lavoreremo sodo per far sì che accada".