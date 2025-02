Perin: 'In questa Juventus non ci sono figli di p...'

Getty Images



Juventus-Empoli, le parole di Perin

Il portiere della Juventus Mattiaha parlato in conferenza stampa ieri sera al termine della sfida tra la Vecchia Signora e l'Empoli. Queste le sue parole:"Provare un sentimento del genere è lecito. Tuttavia proviamo altrettanta tristezza per quanto fatto. Non siamo stati al livello di questa maglia e società. Giustissimi i fischi, speriamo di tirar fuori qualcosa in più. Siamo i primi consapevoli: probabilmente il 100% non basta per indossare questa maglia qui, dobbiamo dare il 110% o il 120%".

"Dobbiamo assolutamente arrivare tra le prime 4, giocare la Champions l’anno prossimo sarà fondamentale. Speriamo che l’eliminazione di Eindhoven e oggi accendano un fuoco dentro in noi.C’è possibilità di crescere, spero che questa sconfitta ci faccia male per creare prima possibile una crescita".





