La sua permanenza forzata in estate ha fatto passare in secondo piano Mattia Perin. La Juventus però, ben sa che deve ancora piazzare il portiere azzurro, così, con il mercato di gennaio in arrivo, si riaprono i tavoli delle trattative. Ed uno pare già bollente, come riporta Sky Sport. Infatti, il Genoa sta tentando di riportare Perin sotto la Lanterna: La trattativa è al momento in corso, con le parti che sono a confronto per trovare una soluzione.



Perin ha visto scappare le due portoghesi che, in estate, erano state ad un passo dal prenderlo. Porto e Benfica non hanno aspettato il rientro dall'infortunio alla spalla del portiere bianconero, così è rimasto a Torino. Ora sembra proprio che possa partire di nuovo.