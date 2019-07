Perin al Benfica, adesso si può. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il portiere ex Genoa è in procinto di lasciare la Juve: nelle ultime ore si è fatto sotto il club biancorosso, pronto a raggiungere un accordo con i bianconeri intorno ai 15 milioni di euro.



TOCCA A MATTIA - Prima le titubanze del caso, poi l'apertura. Arrivata proprio nella giornata di ieri. Perin ha accettato la possibilità di trasferirsi all'estero nelle ultime ore, non disdegnando il viaggio in Portogallo. Si era fatto sotto inoltre il Porto, in attesa di capire la situazione relativa a Iker Casillas. Tant'è: a spuntarla è la squadra di Lisbona, che ha catturato l'attenzione e la volontà di Mattia. A lui, l'ultima parola; per la Juve, probabili soldi freschi.