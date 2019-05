Mattia Perin è pronto a lasciare la Juventus dopo una sola stagione alla corte della Vecchia Signora. Non è una certezza, è una possibilità. L'ex portiere del Genoa ha giocato oggettivamente poco, non riuscendo mai a scalzare Szczesny come portiere titolare della Juventus. Con un nuovo allenatore, verosimilmente, la situazione potrebbe non cambiare. Stando a quanto riporta La Repubblica, negli ultimi giorni Perin è stato proposto proprio alla Roma, alla ricerca di un portiere dopo la bocciatura dello svedese Olsen. L'estremo difensore bianconero ha valutato la possibilità di proseguire la carriera in un'altra squadra, ancora in Serie A.