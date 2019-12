Solo 24 ore di pausa, per riprendersi dal matrimonio. Ecco quanto è stato concesso a Mattia Perin che oggi dovrebbe tornare in quel di Genova Pegli, per accasarsi in prestito al Genoa, dopo un anno e mezzo di Juventus. Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, in attesa dell'ufficialità il portiere potrebbe rompere gli indugi e ritornare a difendere i pali della squadra che lo ha consacrato nel grande calcio.