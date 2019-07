Le notizie dell'imminente ritorno di Gianluigi Buffon allontanano sempre di più Mattia Perin dalla Juventus. Il portiere di Latina vuole giocare con maggiore continuità ed in bianconero si troverebbe chiuso. Inoltre c'è la sirena della possibile convocazione agli Europei 2020. Un obiettivo raggiungibile a patto di mettersi in evidenza con un rendimento continuamente positivo. Restano vive tre ipotesi. La prima opzione è rappresentata dal Milan, in cerca di un numero uno in caso di addio a Gianluigi Donnarumma. La seconda idea è la Fiorentina, pressata dalla Juve per la querelle Chiesa. E poi c'è la suggestione spagnola chiamata Siviglia. Sembra tramontare definitivamente la pista che porta alla Roma: i giallorossi sono vicinissimi a Pau Lopez del Betis secondo quanto riportato da fonti iberiche.