In diretta sul canale Twitch della Juventus Mattia QUI l'integrale) ha parlato della gara contro il Siviglia. Le sue parole:“Si è creato qualcosa di magico, tutto lo spogliatoio. Possiamo entrare nella storia perché non vinciamo niente in Europa da 27 anni. Sarebbe magnifico, ce lo diciamo. C’è un’energia magnifica quando ci prepariamo ad affrontare l’Europa League. Campo ostico ma con l’atteggiamento ed il carattere giusto possiamo toglierci soddisfazioni”.