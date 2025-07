Getty Images

Perin sempre più vicino all'addio: due club di Serie A su di lui

24 minuti fa



Il calciomercato in uscita della Juventus passa da diversi nomi. Da un lato c'è Dusan Vlahovic, che nonostante sia ormai sempre più lontano dal progetto sembra intenzionato a rimanere fino alla scadenza del contratto, con Comolli che dovrà intervenire. Ma non solo.



Anche Douglas Luiz è ormai orientato verso la partenza, oltre a Weah e Mbangula, per i quali dopo la trattativa saltata con il Nottingham Forest si cercherà una nuova soluzione.



Tra i giocatori che sono vicini a lasciare la Juventus c'è anche Mattia Perin, che dopo aver avuto un ballottaggio con Di Gregorio è rimasto sempre in panchina con Tudor. L'ex Genoa può partire per una nuova esperienza da primo portiere, e secondo quanto riportato da Tuttosport è stato cercato da Como e Bologna, che hanno progetti ambiziosi e potrebbero affidargli la porta per la prossima stagione.