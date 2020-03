Il coronavirus non fa differenze. Tutti sono costretti a stare in casa, anche i calciatori che in questi giorni stanno condividendo sprazzi della loro quarantena con i follower. Tra di loro anche Mattia Perin, portiere del Genoa in prestito dalla Juve. Su Instagram ha scambiato un paio di battute con l'ex compagno bianconero Miralem Pjanic: "Dobbiamo stare a casa - le parole del portiere - La situazione è complicata. Bisogna capire quando ci riprenderemo ad allenare. Non si scherza, stiamo a casa". Poi ha aggiunto: "Mi manca parare le tue punizioni all'incrocio".