Il futuro di Mattia Perin sembra lontano dalla Juventus. Il portiere ex Genoa dovrebbe divorziare dalla Vecchia Signora dopo un solo anno. Una delle cause dell'addio sarebbe anche il ritorno in bianconero di Gianluigi Buffon. Quattro le ipotesi nel suo futuro. Ci sono tre opzioni italiane: la Roma sembra leggermente sfumata, mentre restano vive le piste Milan e Fiorentina. E poi c'è la suggestione estera, con il Siviglia di Monchi in agguato.