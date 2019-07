Mattia Perin e la Juventus sembrano sempre più lontani. Il portiere nato a Latina è chiuso in bianconero da Woijciech Szczesny e l'arrivo di Gianluigi Buffon non gioca a suo favore. Così, si prospetta l'addio dopo una sola stagione. L'estremo difensore ha avuto proposte dall'estero, con Siviglia, Porto e Benfica pronti a farsi avanti. Tuttavia, Perin preferirebbe rimanere in Italia. Sfumata l'ipotesi Roma, restano vive le opzioni Milan e Fiorentina. I rossoneri devono decidere quale sarà il futuro di Gianluigi Donnarumma, mentre i viola ancora non sanno se puntare su Bartlomiej Dragowski.