Anche Mattia Perin ha lasciato un messaggio per omaggiare il suo ex compagno Gigi Buffon.'Ti ho ammirato. Mi hai accolto. Mi hai insegnato. Sono cresciuto. Grazie Gigi, per essere stato di ispirazione e per aver acceso in me la luce. Per averci resi orgogliosi di essere italiani e per averci insegnato a non aver paura di palesare sofferenza e debolezze, che vulnerabilità è sintomo di coraggio, dimostrando che dai tunnel bui si può uscire per tornare a perseguire sogni e obiettivi e realizzarli'.