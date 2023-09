Le parole di Mattiaper salutare Leonardo"Giocare per la Juventus insieme ci ha legato oltre ogni aspettativa, mi ha permesso di vederti da vicino come campione in campo, uomo e amico. E come ti ho sempre detto, le cose che ho potuto apprendere nello starti vicino non si riescono a contare: da come amare questa maglia, fino all’essere un padre con la P maiuscola. Quante scelte giuste ho fatto negli ultimi anni grazie ai tuoi consigli. Anche quelle non si possono contare, un solo GRAZIE sarebbe riduttivo.Il tuo coraggio, la tua leadership ed il tuo carisma a servizio del gruppo sono i sintomi della tua essenza, che rimarrà impressa nella storia di questa gloriosa società, dove sei diventato leggenda del calcio mondiale.In bocca al lupo per questa tua ennesima sfida, ancora da vincere, come sai fare bene.È stato bello giocare insieme ma ancora di più diventare amici, perché alla fine il calcio è un gioco e quello che rimane è vita vera!".