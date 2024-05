Le parole di Mattia, che saluta così"Giocatore straordinario, professionista esemplare. Ti ringrazio per quello che ci hai dato in questi anni, ci hai ispirato con la tua serietà, la tua abnegazione al lavoro, la tua capacità di mettere al primo posto il gruppo prima delle soddisfazioni personali. Mai una parola fuori posto anzi poche parole me messe al posto giusto, usate nei momenti che contano, la tua leadership silenziosa mi ha insegnato più di quanto pensi. L’abbraccio e l’affetto di tutti tifosi presenti nel nostro stadio e ciò che di più meritavi, per chi, come te, ha dato tutto per questa maglia.".