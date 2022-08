Le parole di Mattiaa Sky Sport:PENSATO AL RITIRO - "Il segreto è lavorare su stessi e migliorarsi non solo come calciatori ma come uomini di tutti i giorni secondo me le cose vanno di pari passo e io lo consiglio a tutti. Dopo l’ultimo inforutnio avevo pensato anche di smettere perché non ne potevo più. La mia mental coach mi ha dato una grandissima mano e ho ritrovato l’amore per il calcio e lo faccio vedere quotidianamente a me stesso".