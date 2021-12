Dopo essere stato escluso dalla partita contro il Genoa per aver avuto contatti con una persona positiva al Covid-19, Mattia Perin oggi ha ottenuto il definitivo via libera per poter giocare al posto di Wojciech Szczesny domani in Champions League contro il Malmö.

Questo il post pubblico dal secondo portiere della Juventus su Instagram, che suona molto come una reazione alla notizia: