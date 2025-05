Perin può lasciare la Juventus? La situazione

Getty Images

Il mercato della Juventus cambierà ancora una volta la squadra. Dopo una stagione molto turbolenta sotto diversi aspetti, anche i nuovi acquisti sono spesso finiti nell'occhio del ciclone, a cominciare da. Tante situazioni, dunque, saranno da valutare e la rosa bianconera potrebbe subire ulteriori scosse dopo la partenza diNon solo i nuovi acquisti, però. Anche il futuro di Mattia Perin è da tenere d'occhio: durante la gestione di Thiago Motta, l'ex portiere del Genoa si alternava più spesso con, con diverse presenze sia in campionato sia in Champions League. Con Tudor, invece, il numero 22 ha avuto sempre una maglia da titolare, mentre Perin non è ancora sceso in campo.

Dunque si ripresenta il dubbio per lui: può rimanere ancora alla Juventus o cambiare destinazione? Se arriverà l'offerta giusta, nonostante il prolungamento del contratto fino al 2027, sarà da tenere d'occhio il futuro di Perin. Il portiere piace ale alla, che si era interessata prima di puntare su, ma non è da sottovalutare nemmeno lain caso di partenza di Svilar.