Mattia Perin può lasciare la Juventus. Come riporta Sportmediaset, infatti, l'estremo difensore bianconero è finito nel mirino del Milan che con ogni probabilità cederà Gigio Donnarumma. La Juve è a conoscenza della volontà di Perin di andare a giocare altrove per aver maggior minutaggio e non perdere la potenziale chiamata di Roberto Mancini. I bianconeri si attendono un'offerta tra i 20 ed i 25 milioni per cedere l'ex Genoa arrivato a Torino un anno fa per circa 13 milioni.