Sembra sempre più difficile immaginare Mattia Perin con la divisa della Juventus nella prossima stagione. Il portiere ex Genoa vuole giocare con maggiore continuità rispetto all'ultima annata trascorsa più in panchina che in campo. In bianconero è complicato trovare spazio a causa delle ottime prestazioni di Wojciech Szcezsny. Dalla Spagna si è diffusa la voce dell'interesse del Siviglia. Monchi, infatti, ha deciso di puntare fortemente su Perin. Lo riporta il Mundo Deportivo, che sostiene come l'ex Genoa sia un obiettivo considerato primario dal dirigente andaluso. Uno sgarbo alla sua ex squadra, la Roma, anch'essa interessata al portiere italiano. In corsa pure il Milan.