Mattia Perin può già lasciare la Juventus. Il portiere ex Genoa è valutato almeno 25 milioni di euro e la Roma avrebbe già fatto un primo sondaggio per portarlo nella capitale in esatte. Secondo quanto riporta Tuttosport, il portiere del Milan Pepe Reina è uno degli obiettivi di Sarri nel caso in cui Perin dovesse partire. Reina è uno dei pallini di Sarri che lo ha allenato al Napoli e i due potrebbero ritrovarsi alla Juve la prossima stagione.