Mattia Perin può lasciare la Juventus in estate, dopo una deludente stagione d'esordio con la maglia bianconera. L'ex portiere del Genoa, in ombra alle spalle di Wojciech Szczesny da secondo portiere, è seguito da vicino dalla Roma, con cui si potrebbe intavolare una trattativa che riguarda anche Nicolò Zaniolo. Intanto, però, i bianconeri tiene sott'occhio il possibile sostituto: con l'aiuto di Jorge Mendes, infatti, a Torino può arrivare Keylor Navas, in uscita dal Real Madrid dopo l'arrivo di Thibaut Courtois. Lo racconta Tuttosport.