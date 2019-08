Definitivamente archiviata la pista Benfica e mai del tutto decollata la trattativa con l’Aston Villa, per Mattia Perin si avvicina l’approdo al Monaco. L’accordo tra Juventus e la squadra del Principato, attualmente ancora in contatto, è vicino alla luce verde sulla base di un prestito con diritto di riscatto a 12 milioni di euro. Perin, classe 1992, è pronto a lasciare i bianconeri dopo una sola stagione nella quale è sceso in campo 9 volte.