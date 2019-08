Come fatto capire dallo stesso Fabio Paratici ("Difficilmente saranno ceduti"), la situazione Perin - e Pjaca, caso analogo - non sembra in via di risoluzione. Infatti, aveva ragione il Benfica, quando ha rispedito al mittente l'acciaccato portiere nel giro azzurro dopo le visite mediche. Così, come riporta Calciomercato.com, le sorti di Perin non sembrano allontanarsi da Torino, almeno fino a gennaio. Come terzo portiere, è un lusso da quasi cinque milioni lordi all'anno che la Juventus proprio non può sostenere oltre la prossima sessione di mercato.