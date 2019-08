Le parole pronunciate ieri da Fabio Paratici immersi nella storica cornice di VIllar Perosa hanno aperto uno squarcio anche sul futuro prossimo di Mattia Perin. Prima, però, facciamo un passo indietro. Il portiere bianconero, nato a Latina nel 1992, si sta riprendendo da un infortunio alla spalla occorso nell’aprile scorso che ha chiuso anzitempo la stagione 2018/19. Con il ritorno in bianconero di Gigi Buffon e la conferma di Wokciech Szczesny e Claudio Pinsoglio, l’intenzione della società era quella di cedere Perin così da fargli ritrovare la forma e, successivamente, il ruolo da titolare. Purtroppo, però, Benfica (la più vicina ad ingaggiare il giocatore), Aston Villa e Monaco hanno lasciato cadere la trattativa. Come ammesso ieri da Fabio Paratici, sarà difficile per la società cedere il portiere già in questa finestra di mercato. La speranza è che, una volta ristabilitosi dall’infortunio, l’estremo difensore possa muoversi nel mercato di gennaio trovando una piazza capace di dargli spazio e fiducia.