Iker Casillas non molla. Come si riporta su Tuttosport, il portiere spagnolo vittima di infarto appena due mesi fa, ​è tornato in campo con la maglia del Porto che, evidentemente, aveva solo riposto nel cassetto. "Si torna al lavoro" ha dichiarato con un tweet che annunciava la sua partecipazione al ritiro dei portoghesi. E Perin? Accostato in Portogallo, osserva da spettatore le condizioni di Casillas.