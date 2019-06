Sembra essere ormai tramontata l’ipotesi di vedere Mattia Perin alla Roma. Il portiere della Juventus era stato accostato ai giallorossi a causa della sua volontà di giocare con più continuità e della ricerca di un numero uno affidabile da parte dei capitolini. Addirittura aveva preso consistenza l’idea di un inserimento dell’ex Genoa in una trattativa avviata dai bianconeri per arrivare a Stephan El Sharaawy e Kostas Manolas. Tuttavia, ora questa ipotesi sembra ormai tramontata. Infatti, la Roma ha sondato il terreno per altri giocatori. La porta giallorossa potrebbe essere difesa da Anthony Lopes, numero uno del Lione, Pau Lopez del Betis Siviglia o Loris Karius, estremo difensore del Liverpool.