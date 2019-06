Stando a quanto riportato dalla stampa spagnola, il Siviglia ha messo gli occhi su Perin e Duncan; il portiere, chiuso dall'imminente ritorno di Buffon, è pronto a lasciare la Juve per circa 20 milioni di euro, mentre il centrocampista del Sassuolo è valutato 25 milioni dai neroverdi. Dunque, sembra chiudersi dopo appena una stagione l'avventura di Mattia Perin alla Juventus: partito con il desiderio di giocarsela con Szczesny, l'ex Genoa ha capito ben presto quale sarebbe stato il suo ruolo all'interno della rosa. E quale sarebbe stato anche nella prossima stagione: no, Sarri non avrebbe fatto alcuna eccezione. Anzi.