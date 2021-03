1









Il destino di Mattia Perin è legato a doppio filo a quello di Gigi Buffon. Così come il suo futuro alla Juve. Sì, perché dopo il prestito al Genoa, il portiere 28enne è pronto a tornare alla Juve, con un futuro tutto da discutere. A Perin l'idea di fare il vice-Scszesny non piace granché e anche la stessa Juventus qualora capitasse l'occasione buona non esiterebbe a cedere il giocatore a titolo definitivo. Anche perché piace a molti: dall'Atalanta del suo maestro Gasperini, che in caso di partenza di Gollini potrebbe puntare forte su di lui, a Milan, Inter e Roma. In ogni caso bisognerà sedersi al tavolo con la Juve ed essere disposti a mettere sul piatto almeno 7/8 milioni di euro.