ha parlato a Mediaset dopo la vittoria contro la Lazio: "Abbiamo dato una bella risposta dopo la partita non all'altezza contro il Monza. Siamo stati presenti dal punto di vista del carattere,e dobbiamo mantenere questo standard."Spesso non lo so, siamo stati molto continui, quando siamo tornati dopo la pausa c'era la sensazione che non fossimo mai lucidi come le partite precedenti, Dobbiamo unirci nella crisi, sia i vecchi che i giovani, stiamo cercando di compattare il gruppo perché per come lavora merita tanto. Prendiamo di buono ciò che c'è stato oggi."RIVINCITA CON L'INTER - "Il passato non conta più, viviamo più possibile nel presente. Contro l'Inter è una grande partita, è il derby d'Italia ma non deve essere una rivincita o una vendetta. Adesso concentriamoci sulla Salernitana, poi quando arriverà l'Inter la prepareremo come facciamo sempre. ""Mi preparo tutte le settimane come se dovessi giocare, così quando poi sono chiamato in causa ho l'interruttore acceso. Questo mi aiuta"