Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Milan ha messo nel mirino Perin, portiere della Juventus che può essere l'erede di Donnarumma. Il giocatore ha già dato la disponibilità a trasferirsi a Milano, sebbene in queste ore si stia concretizzando la possibilità Atalanta. Con la cessione praticamente definita di Berisha, la squadra del patron Percassi cerca un rinforzo di esperienza e qualità in porta, che possa affiancare l'esuberanza e il talento di Pierluigi Gollini. Perin può fare al caso della Dea: ma la questione ruota tutta attorno all'alto ingaggio che percepisce l'estremo difensore. Saranno giorni caldi. E non solo per il clima.