Tra i giocatori in uscita, Gonzalo Higuain resta sempre in vendita. Sul Pipita però, non ​è rimasta che la Roma, seppur la soluzione giallorossa si sia intiepidita negli ultimi giorni e la volontà del giocatore non cambia. Poi, si passa a Khedira, con la paura rescissione che diventa ogni giorno più forte, dopo che il tedesco ha rifiutato ogni destinazione. Ci sono poi ancora Perin, che da già venduto ​è rimasto ancora in bianconero. Si fa largo l'ipotesi del Monaco, che continua a pressare il portiere italiano. Al momento, Mattia è alle prese con il recupero dal problema alla spalla. E vorrebbe prima ritrovare la forma fisica, quindi tentare un'avventura fuori.