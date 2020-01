A qualcuno non è andata giù la scelta dell'allenatore del Genoa Nicola di far giocare Mattia Perin dal primo minuto al posto di Radu. Sul web si sono scatenati i complottisti ma il portiere della Juve in prestito al Grifone non gli ha dato ascolto: "", ha scritto su Instagram. Dopo la partita, invece, Nicola ha spiegato l'impiego di Mattia dal 1': "​Lo conoscevo e lo volevo già quando allenavo il Lumezzane, era la prima gavetta. Radu è un portiere molto capace ma io conoscevo lui. La scelta è stata fatta perchè io, iniziando un percorso con dei ragazzi nuovi, ho inserito giocatori che conoscevo già".